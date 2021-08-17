В парке «Учкуевка» продавали рыбу

Незаконная торговля выявлена полицией во время рейда в местах отдыха.

Участковые уполномоченные полиции отделения №1 «Северное» выявили два факта незаконной реализации рыбы на набережной парка «Учкуевка». Торговля осуществлялась без специального разрешения и документов, подтверждающих качество товара, скоропортящаяся продукция хранилась с грубыми нарушениями санитарных норм.

В отношении 27-летнего местного жителя и 37-летнего иностранца, осуществлявших незаконную торговлю, составлены административные протоколы. Им грозит штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Рейды на пляжах и парках полиция обещает проводить весь август.