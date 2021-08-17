Разрисуют все подпорные стены на трассе «Таврида»

Дорога от Керчи до Севастополя станет крупнейшей галереей стрит-арта. Молодые художники в течение нескольких лет создадут на ней около 90 арт­объектов.

Проект стартовал в 2020 году и реализуется в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». За год художники создали семь огромных росписей на подпорных стенах вдоль дороги. До конца 2021 года автомагистраль украсят еще восемь муралов площадью от 300 до 500 кв.м каждый.

Первым на трассе «Таврида» появился рисунок площадью почти 1000 кв.м с изображением балерины — она олицетворяет собой грацию, легкость и внутреннюю силу творческих людей. Второй арт­объект «Светлое дитя» — девушка-природа, в изображение которой художники вплели крымские национальные узоры.

При разработке эскизов еще двух объектов художники вдохновлялись дайвингом, крымским побережьем и подводным миром Черного моря.

На пятом объекте изобразили девушку, чьи волосы превращаются в космос и воду. Как объяснили художники, на росписи изображено единение с природой: волны с полотен Айвазовского и ночное небо Крыма.

В нынешнем году трассу украсили муралы к Дню Победы по мотивам картины «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411» и к Дню России — в цветах государственного триколора.

Арткластер «Таврида» создает галерею стрит-арта под открытым небом совместно с Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством «Росавтодор», говорится в сообщении пресс-службы арткластера.