Расчистят русла рек Черная и Бельбек

С 18 августа начнется расчистка русел рек Бельбек и Черная, сообщил на аппаратном совещании в правительстве города заместитель губернатора Николай Жигулин.

По его информации, планируется расчистить один километр русла реки Бельбек и 2,4 км — по реке Черная.

— Мы предварительно обследовали — там много чего намыло. Работы там вполне себе достаточно, – отметил Н.Жигулин.

По прогнозам синоптиков в ближайшее время сильных паводков в Севастополе не ожидается, но сильные июльские ливни собрали в руслах рек много мусора.