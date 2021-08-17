Предлагают защищать берег биопозитивными искусственными рифами

Как рассказала профессор кафедры природообустройства и водопользования КФУ Наталья Ветрова, специалисты вуза изучили западное побережье Крыма в районе поселка Николаевка и села Песчаное. Исследование показало, что отсутствие регулярного поддержания существующих берегозащитных сооружений привело к активному процессу разрушения пляжей.

«В некоторых местах пляж смывается, в некоторых — прибывает. Так, например, материал, собранный за 2015-2018 годы, показал, что в селе Песчаное в районе санатория «Волна» на участке демонтажа разрушенной откосно-ступенчатой волногасящей набережной произошло разрушение склона, образование пляжа, а также перераспределение пляжного материала. В северной части участка ширина пляжа увеличилась, а в южной — уменьшилась. При этом мы также обнаружили участок пляжа, который не подвергается изменениям, что связано с расположенными под водой песчаными валунами. Известняк за много лет превратился в очень плотную структуру, которая может быть соотнесена с бетоном. Эти валуны представляют собой подводные рифы и держат пляж, что позволяет разработать модель для создания искусственных сооружений берегозащиты», — рассказала Н.Ветрова.

По ее словам, решить проблему уменьшения пляжей помогут биопозитивные конструкции — проницаемые берегозащитные сооружения, которые будут находиться под водой и не нарушат природный морской ландшафт. Они будут с одной стороны гасить волны, а с другой — сохранять баланс всех пляжных процессов.

«При проектировании конструкций необходимо учитывать направление волн, направление движений масс пляжа, географические и геологические особенности каждого участка и другие факторы, чтобы берегозащита работала эффективно», — объяснила Н.Ветрова.