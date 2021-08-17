Пьяный строитель сжег заказчика

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Севастополя, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью и умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.

Следствием установлено, что 9 сентября 2020 года между молодым человеком, работавшим на стройке частного дома в садоводческом товариществе Балаклавского района, и 59-летним хозяином дома произошел конфликт. В ходе ссоры нетрезвый рабочий ударил оппонента деревянным брусом по голове. От полученной травмы мужчина потерял создание.

Злоумышленник скинул хозяина дома в подвал и поджег вместе с мусором. Потом он поджег строительный мусор на втором этаже, чтобы огонь охватил весь дом.

Расследование уголовного дела проведено следственным отделом по Балаклавскому району ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю. Злоумышленник был задержан полицией и заключен под стражу.

Расследованное уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Севастопольский городской суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Обвиняемому грозит от восьми до 20 лет или пожизненное лишение свободы.