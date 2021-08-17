Определили очередность партий в избирательном бюллетене
Первая строчка досталась коммунистам, а последняя — пенсионерам.
На заседании Центральной избирательной комиссии 16 августа была проведена жеребьевка для определения порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы.
В результате порядок был сформирован и утвержден. В бюллетене партии будут располагаться следующим образом:
1. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».
2. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные».
3. Политическая партия «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России».
4. Политическая партия «Новые люди».
5. Всероссийская политическая партия «Единая Россия».
6. Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».
8. Всероссийская политическая партия «Партия роста».
9. Политическая партия «Российская партия свободы и справедливости».
10. Политическая партия «Коммунистическая партия коммунисты России».
11. Политическая партия «Гражданская платформа».
12. Политическая партия «Зеленая альтернатива».
13. Всероссийская политическая партия «Родина».
14. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
В единый день голосования 19 сентября 2021 года пройдут выборы в Государственную Думу России восьмого созыва. Депутатов выбирают по смешанной системе: 225 парламентариев будут избраны по партийным спискам, еще 225 — должны выиграть в одномандатных округах. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.