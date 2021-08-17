Определили очередность партий в избирательном бюллетене

На заседании Центральной избирательной комиссии 16 августа была проведена жеребьевка для определения порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы.

В результате порядок был сформирован и утвержден. В бюллетене партии будут располагаться следующим образом:

1. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».

2. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные».

3. Политическая партия «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России».

4. Политическая партия «Новые люди».

5. Всероссийская политическая партия «Единая Россия».

6. Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».

8. Всероссийская политическая партия «Партия роста».

9. Политическая партия «Российская партия свободы и справедливости».

10. Политическая партия «Коммунистическая партия коммунисты России».

11. Политическая партия «Гражданская платформа».

12. Политическая партия «Зеленая альтернатива».

13. Всероссийская политическая партия «Родина».

14. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

В единый день голосования 19 сентября 2021 года пройдут выборы в Государственную Думу России восьмого созыва. Депутатов выбирают по смешанной системе: 225 парламентариев будут избраны по партийным спискам, еще 225 — должны выиграть в одномандатных округах. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 сентября.