Главгосэкспертиза советует привлекать экспертов к работе над объектами в Крыму на ранней стадии

Такое заявление сделал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов в ходе регионального совещания по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Республики Крым и Севастополя. В ходе встречи, прошедшей на площадке Крымского филиала ведомства, обсудили основные проблемные вопросы экспертизы проектной документации по крымским объектам.

«Реализация объекта капстроительства — командная работа, где помимо проектировщиков и экспертов крайне важна роль заказчика, который не должен подходить к процессу управления формально», — отметил И.Манылов.

По его словам, Крым — это территория с уникальным наследием, реализуемые здесь проекты имеют огромную социальную значимость и находятся под пристальным контролем, поэтому так важно проводить подобные совещания, чтобы обсуждать ключевые вопросы и пути их решения. Многие проблемные вопросы, которые разбираются сегодня, можно было бы решить за счет консультационного сопровождения, работая в единой информационной среде.

Накануне начальник и эксперты Главгосэкспертизы России, а также руководители строительного комплекса Республики Крым и Севастополя проинспектировали строительные площадки контрольных объектов, в том числе КОС «Южные», Севастопольского театра оперы и балета, больницы скорой медицинской помощи и опреснительного комплекса в ялтинском грузовом порту.