Дверь старушке полиция выбила законно и отремонтировала

История про выбитую полицией дверь в поисках наркотиков в квартире пенсионерки-учительницы закончилась хорошо.

В декабре 2020 года сотрудники полиции, проводившие обыск в поиске наркотиков, разгромили дверь в квартиру совершенно непричастной к этому старушки-пенсионерки. Вопрос об этом вопиющем случае руководителю УМВД России по Севастополю Павлу Гищенко в ходе его отчета перед заксобранием в конце марта задала депутат Елена Глотова.

Как рассказала депутат, сотрудники полиции проводили обыск в одной из квартир на ул.Вакуленчука и заодно решили обыскать соседнюю квартиру. Хозяйки — пожилой учительницы дома не было, никто ее в известность об обыске не ставил, с постановлением не ознакомил. Сотрудники полиции выбили дверь, сломали замки, а после, не дождавшись хозяйку, покинули подъезд, оставив жилье открытым.

Парламентарий также просила руководителя УМВД дать правовую оценку действий своих подчиненных, добавив, что бывшая учительница полгода закрывает дверь «на скотч и веревочку», потому что пенсия не позволяет ей незапланированно менять замки и двери.

Тогда П.Гищенко обещал во всем разобраться.

— Если мы незаконно выбили дверь, мы законно вставим. Я вам гарантирую. Для оценки действий сегодня же назначу служебную комиссию по собственной безопасности, — пообещал руководитель УМВД и попросил 10 дней на изучение вопроса.

Официальный ответ в зак­собрание пришел 9 апреля. В нем было сказано, что обыск по месту жительства К. по ул.Вакуленчука (указаны номер дома и квартира) был проведен в рамках уголовного дела. По результатам обыска в квартире К. было обнаружено и изъято в значительных размерах наркотическое средство метилэфедрон, оборот которого запрещен. При этом во время обыска полицией могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается их добровольно открывать.

«Севастопольская газета» обратилась к Е.Глотовой с просьбой прокомментировать полученный ответ.

— Потерпевшая из-за незаконных действий полиции не стала раздувать скандал, потому что после публичного вопроса главе УМВД России по Севастополю сотрудники полиции дверь ей отремонтировали, — сообщила Е.Глотова.