Благоустройство античных усадеб сделают после археологической разведки

Из-за неправильного подготовленного техзадания выделенные бюджетом Москвы миллионы на благоустройство двух усадеб хоры Херсонеса, в этом году освоить не удастся.

О том, что сроки благоустройства античных усадеб, расположенных в Камышовой бухте и в районе Столетовского проспекта, сдвинуты на неопределенное время, забили тревогу активисты общественной инициативы «Севпарки». Они утверждают, что техническое задание для проектировщиков написано методом «копировать-вставить». Заказчик благоустройства — ГУП «Парки и скверы» подготовил его без учета археологических изысканий и историко-культурологической экспертизы. Эти пункты просто не внесли в техническое задание!

— Работы по проектированию должны были завершить в конце 2020 года. На данном этапе, чтобы сдвинуть проект, необходимо подготовить документы, провести археологическую разведку, получить экспертное заключение. На это может понадобиться порядка трех месяцев. И только после этого — приступить к проектным работам, которые, в лучшем случае, могут быть реализованы к концу 2021 года. В связи с этим все этапы работы будут проводиться в авральном режиме, отчего качество непременно пострадает, — волнуется активист Севпарков Вячеслав Прокопенко.

Что благоустройство античных усадеб в этом году выполнить не удастся, «Севастопольской газете» подтвердили в Севастопольстройпроекте, получившем контракт на это проектирование.

— Да, это так. Выполнение проектных работ по благоустройству усадеб приостановлено из-за невыполненных «Парками и скверами» археологических изысканий и историко-культурологической экспертизы, — объяснила директор АО «Севастопольстройпроект» Юлия Губанова. — Данные работы могут занять как минимум три месяца, после чего начнутся работы над проектом. Поэтому приступить к благоустройству скорее всего можно будет только весной 2022 года.

Проектно-изыскательские работы на усадьбах будет выполнять севастопольская компания «Новый город».

Ю.Губанова сообщила, что у нее и другие контракты на проекты благоустройства — скверы Первого, Второго, Третьего и Пятого бастионов. К сожалению, и там не все гладко. Объекты культурного наследия оказались бесхозными, то есть не имеющими балансодержателя. Перед проектными работами Севнаследию необходимо привести их документацию к нормативному состоянию.

Напомним, что департамент городского хозяйства 25 июня 2020 года издал приказ о распределении средств, предоставляемых из бюджета Москвы бюджету Севастополя на выполнение работ по благоустройству, капремонту и реставрации общественных пространств и улиц в 2020 году. Согласно документу, на проектно-изыскательские работы по благоустройству 11 общественных пространств и реставрации пяти объектов культурного наследия Севастополя правительство Москвы выделило порядка 56 миллионов рублей.