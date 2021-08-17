Анастасия Долгова стала чемпионкой России по гребле на байдарке

Спортсменка из Севастополя завоевала золотую медаль, выступая вместе со спортсменкой из Санкт-Петербурга Кристиной Ковнир на дистанции 200 м в байдарке-двойке.

Чемпионат России проходит в краснодарском Центре гребных видов спорта.

Победа обеспечила девушкам участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 16 по 19 сентября в Копенгагене. А.Долгова и К.Ковнир будут бороться за награды на дистанциях 200 метров и 500 метров, сообщили в Центре спортивной подготовке сборных команд Севастополя.

А.Долгова — участница Олимпиады-2020 в Токио. Она выступала в составе байдарки-четверки на дистанции 500 м, но дальше четвертьфинала российская команда не прошла.