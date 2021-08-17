176 лет Российскому географическому обществу отметят на Константиновской батарее

Празднование 176-й годовщины Российскому географическому обществу (РГО) в Севастополе отметят 18 августа на Константиновской батарее.

Как сообщила «Севастопольской газете» секретарь регионального отделения РГО Татьяна Радиловец, начало торжеств синхронизируют с полуденным пушечным выстрелом и подъемом флага РГО над Константиновской батареей, под гимн России в исполнении военного оркестра ЧФ.

После этого членов регионального отделения РГО поздравят руководители города и командующий ЧФ, которые возложат цветы к памятнику защитникам Константиновской батареи 1941-42 гг..

Эта часть мероприятия завершится торжественным прохождением роты почетного караула ЧФ и курсантов Черноморского высшего военно-морского училища им.П.С.Нахимова.

Составляющей официальной части праздника станет также открытие в экспозиционном зале художественной выставки «Благословенный Крым».

Однако торжества на этом не завершится, а продолжатся встречей пловцов у стен Константиновской батереи.

— Это часть большого проекта «Невероятные 10110 километров России». Заплыв начнется в 7.00 от поселка Любимовки, в сопровождении катеров. Ориентировочное время его завершения — 14.00, — рассказала Т.Радиловец.

По ее словам, после того, как пловцы отдохнут, проект продолжится мотопробегом «Севастополь-Владивосток».