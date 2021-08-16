Сменить форму получения набора социальных услуг можно до 1 октября

Федеральные льготники при желании могут ежегодно менять форму получения набора социальных услуг (НСУ) — в натуральном виде или в денежном эквиваленте. Но сделать это нужно до 1 октября.

Для этого необходимо подать в клиентскую службу ПФР, в МФЦ соответствующее заявление или направить его через личный кабинет на сайте ПФР es.pfrf.ru или через портал госуслуг gosuslugi.ru. Важно — изменение формы получения НСУ произойдет с 1 января следующего года! Тем, кто не планирует что-то менять, заявление писать не нужно.

Напомним, НСУ включает в себя:

— лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов;— путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. К сведению, граждане, имеющие 1-ю группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях для сопровождающего их лица второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Номинальная стоимость НСУ в денежном эквиваленте в 2021 году составляет 1211,66 рубля в месяц. Из них стоимость лекарств — 933,25 рубля, путевки в санаторий — 144,37 рубля, проезда к месту лечения и обратно — 134,04 рубля.

Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую большинство льготников получают вместе с пенсией. Соответственно, если гражданин выбрал льготу в натуральном виде, например — бесплатные лекарства, ее стоимость вычитается из ЕДВ, если же выбрал социальную услугу в денежном выражении — ее стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается вместе с пенсией.

Отказаться в пользу денежного эквивалента или в пользу натуральной формы можно как от полного набора соц­ус­луг, так и от одной или двух его частей.

Пенсионный фонд призывает федеральных льготников обдуманно подходить к выбору между льготами и денежным эквивалентом, взвесив все «за» и «против». Если отказаться от натуральной льготы или одной из его частей, то в течение всего следующего года нельзя будет воспользоваться получением лекарств или путевкой, или оплатой проезда.

Сохранив за собой право на натуральные льготы (часть льгот), гражданин сможет получить услуги не в рамках их номинальной стоимости (в вышеуказанном размере), а в необходимой для него большей сумме. Ведь стоимость лекарств, путевки и проезда к месту лечения и обратно превышает выплачиваемый денежный эквивалент.

В течение года изменить форму получения НСУ на текущий год невозможно.

Справка

К федеральным льготникам относятся: инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий из числа лиц; военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя»; лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда; инвалиды I – III групп; дети-инвалиды.