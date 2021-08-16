Дело об изнасиловании расследовано и передано в суд

Уголовное деле в отношении 47-летнего рецидивиста, обвиняемого в изнасиловании соседки по дачному кооперативу в Балавлавском районе Севастополя, расследовано и передано в суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Следствием установлено, что поздним вечером 17 июня житель одного из садовых товариществ, ранее неоднократно судимый и освободившийся из мест лишения свободы, надев маску и перчатки, вооружившись карманным ножом, проник в соседский дом, избил его хозяйку и изнасиловал.

На месте преступления работала группа опытных следователей и следователей-криминалистов. В ходе осмотра помещения, в том числе с применением криминалистической техники, изъяты предметы, на которых были обнаружены посторонние следы, принадлежавшие нападавшему. В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность и местонахождение подозреваемого, он был задержан.

По ходатайству следователя мужчина судом был заключен под стражу, где находится по настоящее время.

Проведенная экспертиза подтвердила принадлежность следов с места преступления фигуранту уголовного дела.

Сотрудниками следственного отдела по Балаклавскому району собрана достаточная доказательственная база, расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.