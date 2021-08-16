Будущим родителям рекомендуют зарегистрироваться на портале госуслуг

Наличие подтвержденной учетной записи позволит автоматически получить СНИЛС и некоторые другие документы после рождения ребенка.

Отделение Пенсионного фонда России по Севастополю настоятельно рекомендует будущим родителям зарегистрироваться на портале госуслуг gosuslugi.ru и подтвердить свою учетную запись. После рождения ребенка такие документы, как сертификат на материнский (семейный) капитал и СНИЛС новорожденного, поступят матери в личный кабинет на портале госуслуг автоматически.

В дальнейшем с помощью личного кабинета большинство госуслуг родители смогут получать дистанционно, не обращаясь в различные ведомства и учреждения.

Зарегистрироваться и подтвердить свою учетную запись на госуслугах можно лично — в клиентских службах ПФР, в МФЦ, в отделениях РНКБ, а также дистанционно — в мобильном приложении РНКБ.