В Андреевке обвалили 20 метров берега

В субботу, 14 августа, в 14.30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю поступила информация, что южнее от пляжа села Андреевка резко увеличилась трещина на обрыве.

К месту незамедлительно прибыли специалисты оперативной группы, глава муниципального округа, сотрудники Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты и представители экстренных служб. На основе собранной информации было принято решение о принудительном обвале грунта. Инженерную технику для работ предоставил департамент транспорта.

Опасную зону оцепили, выполнив все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.

В 16.05 произведено контролируемое обрушение аварийного массива земли на 20 метрах береговой линии. Операция прошла в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Следующая — Немецкая балка

Аналогичный обвалоопасный участок берега с увеличивающейся трещиной выявлен в Немецкой балке. Операцию по контролируемому обрушению грунта будут проводить там 16 августа. МЧС настоятельно рекомендует отказаться от посещения пляжа в этом районе до полного завершения работ!