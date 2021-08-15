«Севастополь» завоевал Суперкубок Крыма по футболу

Новый футбольный сезон на полуострове открылся 14 августа матчем за Суперкубок Крымского футбольного союза-2021. На домашнем стадионе действующий чемпион Премьер-лиги — ФК «Севастополь» встречал обладателя Кубка КФС — скворцовский «Гвардеец».

В основное время матча победителя выявить не удалось: по одному мячу забила каждая команда. Сильнейшего определили в серии послематчевых пенальти, где более удачливыми оказались севастопольцы — 5:3.

Это второй Суперкубок у ФК «Севастополь». Первый раз команда завоевала его в августе 2017 года.

Справка

После присоединения Крыма к России в 2014 году футбольные команды полуострова вошли в Российский футбольный союз. Но УЕФА с 1 января 2015 года запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России, провозгласив Крым «специальной территорией». Клубы исключили из чемпионата РФ.

При содействии УЕФА в Крыму был создан футбольный союз (КФС) со специальным статусом и собственным чемпионатом, в котором принимают участие восемь команд, представляющих Симферополь, Севастополь, Ялту, Бахчисарай, Евпаторию, Феодосию, Армянск и Керчь.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой симферопольского клуба «ТСК-Таврия». «Севастополь» трижды становился чемпионом: в сезонах 2016/17, 2018/19 и 2020/21.