В поликлинике регистрируют на портале госуслуг

В холле поликлиники Первой горбольницы рядом с регистратурой работает окно МФЦ. В нем помогают пожилым людям зарегистрироваться на портале гос­услуг, чтобы получить сертификат о вакцинации против covid-19.

— Мой муж недавно получил вторую вакцину и воспользовался услугами окна МФЦ в Первой горбольнице. Он остался очень доволен обслуживанием и помощью, которую ему оказали сотрудники. Поэтому, когда встал вопрос о моей вакцинации, он порекомендовал мне сделать прививку именно здесь, — рассказала «Севастопольской газете» жительница Калининграда, которая приехала с мужем в Севастополь навестить детей. Поскольку в последнее время ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Севастополе и стране усугубилась, пара решилась на вакцинацию.

Обратиться за помощью к севастопольским сотрудникам МФЦ женщине пришлось из-за того, что после множественных попыток она не смогла войти в свой личный кабинет на сайте госуслуг.

— Неизвестно по какой причине, но я не могу войти в свой личный кабинет на сайте гос­ус­луг. Очень удобно, что в Севастополе доступна такая услуга, — рассказала она.

По количеству людей, расположившихся у окна МФЦ, можно предположить, что сервис действительно пользуется популярностью.

— Я не зарегистрирован на портале госуслуг. Когда сделал вторую прививку, то прочитал объявление на дверях прививочного кабинета, что нужно обратиться в «Окно МФЦ» у регистратуры. Вот сейчас все узнаю, что мне дальше делать, как получить сертификат, — сообщил немолодой мужчина, ожидающий своей очереди.

О новой услуге в начале августа сообщила пресс-служба МФЦ «Мои Документы». Окно открыли в ответ на многочисленные жалобы, поступающие от людей старшего поколения, что они не могут получить сертификаты о вакцинации. Оказалось, что просто немолодые люди не представляют, как зарегистрироваться на госуслугах.

Для получения сопроводительной помощи в получении документов о вакцинации в поликлинике гражданам необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Как сообщили «Севастопольской газете» в МФЦ, распространение подобной услуги на другие поликлиники города на данный момент не планируется из-за отсутствия кадрового ресурса.