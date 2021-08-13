В овощном фургоне нашли марихуану

Во время проверки торгового объекта в одном из сел Орлиновского муниципального округа участковый обратил внимание на стоящую среди прилавков с овощами стеклянную банку с серо-зеленым сушеным растением. Экспертиза подтвердила, что растительное вещество — марихуана.

По словам 46-летнего продавца овощного киоска, наркотики он нашел и решил оставить для собственного употребления. Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. За незаконные операции с наркотическим средством ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.