Об античной башне на Фиоленте наконец-то вспомнили

У башни на усадьбе херсонеситов №352 установили информационный стенд, рассказывающий, какая она уникальная и охраняется государством.

Об этом «Севастопольской газете» сообщил читатель Роман Черненко. Год назад именно он стал инициатором публикации «Теряем античную башню», в которой шла речь о башне на территории хоры Херсонеса. Ее развалины находятся в одном из дачных кооперативов на мысе Фиолент.

Тогда Р.Черненко встревожил факт появления в непосредственной близости от руин новенького дачного забора. Нынешнее состояние башни и без того вызывало опасения за ее дальнейшую судьбу — исторический объект оказался зажат между двумя дачными участками, что наводило на мысль о скором и неминуемом его исчезновении под ковшом бездушного экскаватора.

Тогда античные камни могли бы без сожаления выворотить и вывезти, как ненужный хлам. Тем более, что никакой охранной таблички у руин и в помине не было. Точнее сказать, в помине-то она была, и даже на плане 1994 года этот участок был обозначен как зона раскопок Херсонеса Таврического. Да только с тех пор прошло 26 лет!

Зато теперь появился информационный щит «Сельская усадьба участка 352», на котором подробно рассказано и о сельской усадьбе четвертого века до н.э., и о башне, которая появилась примерно во втором веке до н.э. и была укреплена специальным противотаранным поясом из крупных (более 2 м) известняковых блоков, сложенных насухо. Башня выполняла роль защитного сооружения для жителей усадьбы. В случае нападения врагов (племен тавров) в ней можно было отсидеться несколько дней. Жителям усадьбы нужно было дождаться прихода помощи от соседей и жителей полиса. Кстати, вы знали, что «полис» — основа слова «полиция»?

Итак, из информации на щите можно узнать, что на первом этаже башни находилось складское помещение, где хранились пифосы с вином и сельхозпродукцией, а верхний этаж был жилым. Археологи считают, что греки использовали такие усадьбы в качестве летней резиденции (дачи).

Этот объект, очевидно, является уникальным археологическим объектом, потерять его было бы непростительно. Напротив, он требует полноценного изучения и, разумеется, археологических раскопок. Появление информационного щита, будем надеяться, станет к тому первым шагом.

Щитов на самом деле пять

Как оказалось, пять «вечных инфостендов» на усадьбах с номерами 31, 32, 41, 343, 352 установила общественная организация «Севпарки». Сделано это в рамках реализации проекта возвращения хоры Херсонеса в городскую среду, который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Стенды уникальные — под каждую усадьбу свой материал и видеоэкскурсия. Надеемся, что это будет полезно следующим поколениям! Спасибо музею Херсонес Таврический за консультационную поддержку», — говорится на сайте Севпарков.