Как и кому компенсируют затраты на памятник ветеранам по президентскому указу

Деньги выдают родственникам, если на могиле ветерана, умершего до возвращения Севастополя в Россию, вообще нет памятника или памятник уже нуждается в замене.

Указ Президента России о компенсации был подписан 7 декабря 2020 года и вступил в действие 1 января 2021 года. Речь в нем идет о компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на изготовление и установку надгробных памятников участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, погибшим (умершим) в период с 12 июня 1990 года по 17 марта 2014 года (включительно) и захороненным на территориях Республики Крым и Севастополя.

О том, как реализуется указ, рассказал старший помощник начальника отделения Центра социального обеспечения военного комиссариата Севастополя Николай Воропаев. По его словам, указ вызвал интерес у севастопольцев — люди активно обращаются в центр.

Однако на деле с компенсацией все оказалось совсем не так просто. Для понимания, Н.Воропаев предложил внимательно вчитаться в формулировки, начиная с названия самого президентского указа — «О некоторых вопросах увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны и инвалидов Великой Отечественной войны, захороненных на территории Республики Крым и г.Севастополя».

— Ключевым является понятие «увековечивание памяти», а не «получение компенсационных выплат», — говорит Н.Воропаев.

То есть если память уже увековечена (памятник установлен ранее), претендовать на получение компенсации понесенных затрат теоретически можно, но исключительно в тех случаях, когда заявитель располагает полным комплектом подтверждающих документов, включая платежные (советские или украинские) на установку надгробия. Другой вариант — когда существующий памятник за давностью лет пришел в негодность и нуждается в замене. В любом случае при обращении необходимо подтверждать статус умершего участника (инвалида) Великой Отечественной войны.

Статус определяется на основании Федерального закона «О ветеранах» от 12.01.1995 №5-ФЗ по двум категориям:

— участники Великой Отечественной войны (военнослужащие или вольнонаемные в составе действующей армии);

— лица, которые не принимали участие в боевых действиях, но были призваны в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года и прослужили не менее полугода.

Для первой категории норма возмещения составляет до 38003 рубля, для второй — до 30447 рублей.

Для подтверждения статуса могут быть использованы личное дело, которое хранится в Центре социального обеспечения городского военкомата, удостоверение ветерана советского образца, материалы пенсионного дела.

В отсутствие перечисленного рекомендуется искать информацию на сайте «Память народа». На основании найденных там данных сотрудники Центра социальной защиты помогут направить запросы в архивы Министерства обороны (в Подольск или в Гатчину).

Полный комплект необходимых документов включает:

— заявление на имя военного комиссара о возмещении понесенных расходов;

— свидетельство о смерти погибшего (умершего), выданное органами записи актов гражданского состояния и его копия;

— справка о месте захоронения погибшего (умершего) (выдает администрация кладбища);

— удостоверение участника, инвалида войны или другой документ, подтверждающий право на государственную гарантию по увековечиванию памяти;

— документы, подтверждающие оплату выполненных работ (оказанных услуг) по изготовлению и монтажу надгробного памятника, установленного на могиле;

— копия паспорта получателя компенсации;

— платежные реквизиты.

Как пояснил Н.Воропаев, необходимость принятия данного указа связана с тем, что прежде затраты возмещались только тем, кто умер после 18 марта 2014 года, указ позволяет устранить эту несправедливость.

На сегодня на основании данного указа смогли увековечить память более 40 ветеранов. На их могилах, как правило, до того стояла пирамида со звездой или простой крест. Согласно указу, на обозначенную сумму предполагается установка стелы, подставки под нее и цветника. Устройство цоколя при этом не предусмотрено.