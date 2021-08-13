Ищут подрядчика на строительство котельной на мысе Хрустальный

Севтеплоэнерго объявило тендер на строительство газовой блочно-модульной котельной в районе мыса Хрустальный. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта 136,4 млн рублей. Согласно техническому заданию, строительство котельной необходимо для подключение новых строящихся объектов к системе теплоснабжения.

Работы должны начаться не позднее трех календарных дней с момента заключения договора и быть завершены к 31 марта 2022 года. Победителя аукциона определят 23 августа.

На мысе Хрустальный в Севастополе с 2018 года строятся объекты культурного кластера, включающие оперный театр, балетную академию, музейные комплексы и служебное жилье для их персонала. Работы должны быть завершены к 2023 году.