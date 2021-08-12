В центре Севастополя реконструируют 17 общественных зданий

Согласно поручению Президента РФ, на улицах центрального городского кольца реконструируют и отреставрируют 17 зданий, относящихся к объектам культурного наследия, а также являющихся архитектурными доминантами.

Об этом 12 августа сообщил главный архитектор Севастополя Николай Гордюшин.

— Сегодня мы план разработали. В числе объектов — Синопская лестница, Таврическая лестница, Институт биологии южных морей (в Мартыновой бухте, Прим.ред), Гидрофизический институт, драмтеатр имени Луначарского, Дворец детского и юношеского творчества и еще ряд объектов, по которым должны быть проведены комплексные исследовательские изыскания, выделен бюджет, и они должны быть приведены в порядок, — сказал Н.Гордюшин.

Еще один объект из списка — здание Матросского клуба, по которому также планируется провести научные исследования, в результате которых определится перечень работ и их стоимость.

По словам главного архитектора, к каждому объекту будет применен индивидуальный подход в части их функционирования во время ремонта. Финансирование предусмотрено из нескольких источников, в том числе из федерального бюджета и средств правительства Москвы.

Работы по всем объектам начнутся одновременно, ориентировочно, в конце 2021 — начале 2022 года.

Впрочем, с полным списком намеченных к реконструкции объектов, по словам Н.Гордюшина, ознакомиться пока не получится.

В сообщении пресс-службы правительства города на эту тему упоминаются кинотеатр «Победа», Главпочтамт, Морская библиотека и библиотека им.Л.Толстого, Исторический бульвар. Эти объекты культурного наследия находятся как в собственности города, так и в федеральной собственности. Комплексный план с указанием предполагаемых работ и объемом необходимого финансирования был направлен во все соответствующие Министерства.