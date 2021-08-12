Приглашают стать резервистами без отрыва от производства

В 2021 году объявлен набор граждан РФ для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве.

Как пояснил 12 августа на специально созванной пресс-конференции военком Севастополя генерал-майор Сергей Чижов, набор резервистов проводится для повышения обороноспособности страны и поддержания ее Вооруженных Сил (ВС) в готовности выполнять поставленные задачи.

— Акцентирую, что это не подготовка к войне, а плановая деятельность, — заявил С.Чижов.

Речь идет о гражданах, которые отслужили в Вооруженных Силах, вышли в запас и теперь готовы добровольно заключить контракт с ВС РФ, на условиях совмещения такого формата службы с основной работой.

После подписания контракта каждого резервиста прикрепляют к конкретной воинской части на конкретную воинскую должность, при условии ежемесячного привлечения к учебным занятиям по восстановлению или приобретению военных умений и навыков, а также участия в военных сборах в соответствии с планами подготовки воинских частей и соединений.

Что дает служба в резерве

Пребывание в резерве позволяет проявить свою гражданскую позицию и готовность в любой момент встать на защиту Отечества в качестве подготовленного специалиста.

Резервистов обучают навыкам обращения с современными видами оружия и управления различной техникой, что позволяет принимать участие в крупномасштабных маневрах, учениях и армейских играх.

Существенной мотивацией к подписанию контракта могут стать стабильно выплачиваемые государством денежные средства, а также возможность получить дополнительное образование (пройти подготовку, переподготовку или повышение квалификации в 35 вузах страны Минобороны РФ по 159 гражданским специальностям и профессиям) и квалифицированное бесплатное медицинское обслуживание в военных медицинских учреждениях.

Потенциальных резервистов также обещают обучить навыкам вождения боевой техники и стрельбы из новых видов оружия, десантирования, прыжкам с парашютом и подводным погружениям.

Успешная служба позволит получить или повысить воинское звание, принять участие в военных парадах, а в особых случаях также быть награжденным ведомственными и государственными наградами.

К иным льготам и соцгарантиям стоит отнести бесплатное трехразовое питание по месту военной службы, обязательное государственное страхование жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета, бесплатное обеспечение обмундированием на весь период службы в резерве, денежную компенсацию за наем жилых помещений в ходе тренировочных занятий и военных сборов.

Кого берут

В резервисты принимают только мужчин! Основные критерии отбора:

— возрастной (прапорщики, сержанты, солдаты — до 42 лет, младшие офицеры — до 47 лет, старшие офицеры (до полковника) до 52 лет, полковник (капитан 1 ранга ) — до 57 лет);

— состояние здоровья (годность к военной службе (категория А) и годность к военной службе с незначительными ограничениями (категория Б);

— результаты профессионально-психологического отбора (1-я, 2-я или 3-я категории пригодности по конкретно выбранной специальности);

— образование (не ниже 9 классов).

Сколько будут платить

За трое суток пребывания на тренировочных занятиях (столько дней в месяц будет ориентировочно задействован на службе резервист) офицер получит до 10 тысяч рублей, сержант и солдат — до 5 тысяч рублей.

За 30 суток пребывания на военных сборах офицеру начислят от 30 до 75 тысяч рублей, солдату, сержанту — до 25 тысяч рублей.

Кроме того, резервистам положена единовременная денежная выплата при заключении нового контракта (34-60 тысяч рублей — офицерам, 18-39 тысяч рублей — солдатам, сержантам). При этом за резервистом сохраняются место работы и заработная плата.

Где записывают

Для поступления на службу в резерве необходимо:

1. Обратиться в военный комиссариат по месту жительства, где можно подать заявление о приеме на службу.

2. Выполнить тесты на профессиональную пригодность.

3. Пройти медицинскую комиссию.

4.Сдать нормативы по физподготовке.

5. Получить предписание, прибыть в воинскую часть и заключить контракт.

Первый контракт заключается на три года.

Набор резервистов уже ведется, необходимое количество предполагают набрать до конца сентября.