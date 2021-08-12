Приглашают стать резервистами без отрыва от производства
В 2021 году объявлен набор граждан РФ для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве.
Как пояснил 12 августа на специально созванной пресс-конференции военком Севастополя генерал-майор Сергей Чижов, набор резервистов проводится для повышения обороноспособности страны и поддержания ее Вооруженных Сил (ВС) в готовности выполнять поставленные задачи.
— Акцентирую, что это не подготовка к войне, а плановая деятельность, — заявил С.Чижов.
Речь идет о гражданах, которые отслужили в Вооруженных Силах, вышли в запас и теперь готовы добровольно заключить контракт с ВС РФ, на условиях совмещения такого формата службы с основной работой.
После подписания контракта каждого резервиста прикрепляют к конкретной воинской части на конкретную воинскую должность, при условии ежемесячного привлечения к учебным занятиям по восстановлению или приобретению военных умений и навыков, а также участия в военных сборах в соответствии с планами подготовки воинских частей и соединений.
Что дает служба в резерве
Пребывание в резерве позволяет проявить свою гражданскую позицию и готовность в любой момент встать на защиту Отечества в качестве подготовленного специалиста.
Резервистов обучают навыкам обращения с современными видами оружия и управления различной техникой, что позволяет принимать участие в крупномасштабных маневрах, учениях и армейских играх.
Существенной мотивацией к подписанию контракта могут стать стабильно выплачиваемые государством денежные средства, а также возможность получить дополнительное образование (пройти подготовку, переподготовку или повышение квалификации в 35 вузах страны Минобороны РФ по 159 гражданским специальностям и профессиям) и квалифицированное бесплатное медицинское обслуживание в военных медицинских учреждениях.
Потенциальных резервистов также обещают обучить навыкам вождения боевой техники и стрельбы из новых видов оружия, десантирования, прыжкам с парашютом и подводным погружениям.
Успешная служба позволит получить или повысить воинское звание, принять участие в военных парадах, а в особых случаях также быть награжденным ведомственными и государственными наградами.
К иным льготам и соцгарантиям стоит отнести бесплатное трехразовое питание по месту военной службы, обязательное государственное страхование жизни и здоровья за счет средств федерального бюджета, бесплатное обеспечение обмундированием на весь период службы в резерве, денежную компенсацию за наем жилых помещений в ходе тренировочных занятий и военных сборов.
Кого берут
В резервисты принимают только мужчин! Основные критерии отбора:
— возрастной (прапорщики, сержанты, солдаты — до 42 лет, младшие офицеры — до 47 лет, старшие офицеры (до полковника) до 52 лет, полковник (капитан 1 ранга ) — до 57 лет);
— состояние здоровья (годность к военной службе (категория А) и годность к военной службе с незначительными ограничениями (категория Б);
— результаты профессионально-психологического отбора (1-я, 2-я или 3-я категории пригодности по конкретно выбранной специальности);
— образование (не ниже 9 классов).
Сколько будут платить
За трое суток пребывания на тренировочных занятиях (столько дней в месяц будет ориентировочно задействован на службе резервист) офицер получит до 10 тысяч рублей, сержант и солдат — до 5 тысяч рублей.
За 30 суток пребывания на военных сборах офицеру начислят от 30 до 75 тысяч рублей, солдату, сержанту — до 25 тысяч рублей.
Кроме того, резервистам положена единовременная денежная выплата при заключении нового контракта (34-60 тысяч рублей — офицерам, 18-39 тысяч рублей — солдатам, сержантам). При этом за резервистом сохраняются место работы и заработная плата.
Где записывают
Для поступления на службу в резерве необходимо:
1. Обратиться в военный комиссариат по месту жительства, где можно подать заявление о приеме на службу.
2. Выполнить тесты на профессиональную пригодность.
3. Пройти медицинскую комиссию.
4.Сдать нормативы по физподготовке.
5. Получить предписание, прибыть в воинскую часть и заключить контракт.
Первый контракт заключается на три года.
Набор резервистов уже ведется, необходимое количество предполагают набрать до конца сентября.