Полигон ТБО в районе Мекензиевых гор могут убрать меньше, чем за год

Ликвидировать полигон ТБО можно в течение года, но городу нужен мусороперерабатывающий завод. Речь об этом зашла 10 августа на заседании Градостроительного совета, где рассматривалась концепция масштабной застройки жильем семи городских территорий, в том числе на Северной стороне.

По мнению председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, жилищная застройка Северной стороны (район Мекензиевых гор) сможет дать этой части города определенный импульс в развитии. Однако его волнует судьба старого полигона ТБО. Точнее, временной период, за который может быть проведена рекультивация полигона. Тем более, что рядом с этим полигоном находится школа.

По мнению заместителя губернатора Николая Жигулина, рекультивировать данный полигон нецелесообразно.

— Я считаю, что его надо просто переместить и переработать, чтобы от него там и следа не осталось. По времени это займет около года. Мы хотели включить это в нацпрограмму, для того, чтобы просто переместить его. Там в основном органика и ничего такого сложного для переработки нет, — сообщил Н.Жигулин.

Он также сослался на данные Севприроднадзора о возможности переработки отходов с точки зрения ликвидации накопленного экологического вреда.

— Мы изучали этот вопрос, на самом деле существуют проекты, которые включают в себя переработку уже накопленных мест ущерба. Это хорошо — осваивать такие территории, изначально перерабатывать то, что есть уже накоплено и возводить новые объекты, — ответила на вопрос руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова, обозначив в очередной раз проблему строительства мусороперерабатывающего завода.

Начало рекультивации полигона ТБО на Мекензиевых горах было запланировано в ФЦП на 2018 год.