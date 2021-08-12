На востоке Крыма обещан библейский потоп

Мощные ливни идут на Крым и Тамань, выпадет до пяти месячных норм осадков за день.

Сильные ливни начнутся на востоке Крыма и в Тамани с 21.00 четверга, 12 августа. В Керчи за сутки выпадет 343% от месячной нормы осадков, а в Тамани — 370% от месячной нормы, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань! В период с 21:00 четверга до 21:00 пятницы в Тамани выпадет 186 мм за 24 часа, или 370% от нормы августа», — рассказал синоптик.

По словам Е.Тишковца, в Керчи в этот период выпадет 151 мм осадков, или 343% от месячной нормы для августа. «Это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года, когда было 88 мм», — отметил он.

Метеоролог предупредил, что в этот период также возможно формирование смерчей над морем. Он добавил, что пик ливней в Керчи и Тамани придется на период с 09:00 до 15:00 13 августа.

Причина такой непогоды в данных регионах — образование мезоциклона, отметил Е.Тишковец.

«Небольшой, компактный, но очень глубокий и активный. Мезоциклоны образуются, когда сильные изменения скорости и направления ветра с высотой заставляют части нижней атмосферы вращаться в невидимых трубчатых валах», — объяснил он.

Синоптик добавил, что ливни в Керчи и Тамани будут сопровождаться мозаичными грозами и градом.