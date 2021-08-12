Крым опять затопило

Из-за сильного дождя вечером 11 августа оказались подтоплены несколько домов в Симферопольском районе Крыма и затруднен проезд по трассе Симферополь – Ялта.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым, в 20.30 поступила информация, что затоплена автодорога между селами Краснолесье и Доброе, подтоплено четыре дома и 11 придомовых территорий.

«В результате прохождения неблагоприятных погодных условий произошло перенаполнение природного естественного водоема, в результате чего произошел сход воды на автодорогу между селом Краснолесье и селом Доброе. Движение автотранспорта на трассе Симферополь – Ялта затруднено», — говорится в сообщении.

Шесть человек из подтопленных домов эвакуированы в пункт временного размещения на базе гостиницы «Надежда» в селе Перевальное. Администрацией муниципального образования подготовлено 12 автобусов для возможной эвакуации населения. Спасатели отряда «КРЫМ-СПАС» эвакуировали четыре автомобиля с размытого грунта в безопасное место. Бойцы пожарной охраны откачали воду мотопомпой из затопленных частных домов в селах Краснолесье и Доброе.

Информации о пострадавших не поступало. Всего для ликвидации последствий стихии привлечено 95 человек и 18 единиц техники.

Для мониторинга паводка выставлены три временных спасательных поста.

Утром 12 августа в администрации Симферопольского района уточнили информацию: на территории Добровского сельского поселения оказались подтоплены 23 домовладения и придомовых территорий.

Новое штормовое предупреждение

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и 12 августа в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с.