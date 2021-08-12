Агрессивный пешеход повредил автомобиль

Конфликтная ситуация между пешеходом и автомобилистом на переходе закончилась уголовным делом.

Инцидент произошел утром недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода на улице Комбрига Потапова. 43-летний местный житель намеревался перейти проезжую часть в тот момент, когда мимо него проехал автомобиль «Лада».

Пешехода возмутило, что водитель не остановился и не пропустил его. В наказание он бросил в автомобиль катушку с удлинителем, разбив переднее ветровое стекло и повредив кузов.

51-летний владелец «Лады» сообщил о случившемся в полицию. На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Гагаринскому району и задержал злоумышленника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Агрессивному пешеходу грозит до 2 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастоптолю.