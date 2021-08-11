﻿В парке учат ­танцевать

У центрального фонтана парка Победы проходит фестиваль «Уроки в парках», посвященный спортивным танцам.

Профессиональные тренеры по спортивной аэробике, танцевальному спорту, буги-вуги, брейкингу, эстетической гимнастике, акробатическому рок-н-роллу готовы бесплатно обучить своему искусству всех желающих. Ограничений по возрасту нет, единственное требование — удобная одежда и закрытая обувь.

Уроки можно посетить со среды по субботу включительно с 17.00 до 20.00 до 28 августа.

В планах организаторов привлечь максимальное количество горожан к танцам и спорту, говорится в сообщении Центра обществен