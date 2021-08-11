Старую Ялтинскую дорогу закрыли для грузовиков

С 10 августа введено временное ограничение движения грузовых транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 3,5 т, по автомобильной дороге Гончарное – Ялта между 13-м и 15-м километрами.

Ограничение связано с активизацией оползневых процессов и будет действовать до устранения причины, вызвавшей угрозу возникновения аварийной ситуации, сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.

Оно не распространяется на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ.