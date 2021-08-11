Росприроднадзор беспокоит отсутствие очистных в Севастополе

Критическая ситуация по очистке сточных вод сложилась в Севастополе, Крыму и еще трех регионах России, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Речь идет о сбросах предприятий, ливневых, промышленных канализациях и объектах ЖКХ.

В пяти субъектах Российской Федерации очистка поверхностных стоков практически в полном объеме отсутствует (это Крым, Севастополь, Дагестан, Приморский край и Кабардино-Балкария). В 13 субъектах очищают менее 1%, в 20 субъектах процент очистки не превышает 10, сообщила С.Радионова на коллегии Росприроднадзора 10 августа.