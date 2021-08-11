Для сельской местности дополнительно закупят 6 машин скорой помощи

Машины поступят в распоряжение двух медицинских учреждений — больниц №4 на Северной стороне и №9 в Балаклаве.

Для работы в сельской местности закупят дополнительно шесть автомобилей скорой помощи. Такая информация озвучена 10 августа на заседании правительства директором департамента здравоохранения Виталией Денисовым.

— У нас по плану две машины Минпромторг поставил в декабре. По результатам сложилась экономия в 5,5 млн рублей, и сейчас появилась возможность приобретения дополнительно шести машин для сельских территорий, — сказал В.Денисов.

Он также сообщил, что по результатам торгов по МРТ сформировалась экономия, что позволит проиобрести переносной аппарат УЗИ.

На том же заседании принято распоряжение, которое позволит подписать соглашение с Минпромторгом на поставку в Севастополь машин скорой помощи. Средства на эти цели выделяются из резервного фонда правительства РФ.