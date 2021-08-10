Женщина расправилась с автомобилем при помощи мясорубки

Причиной внезапно вспыхнувшего конфликта между 53-летней хозяйкой частного домовладения и 52-летним автовладельцем стал припаркованный автомобиль ВАЗ-21043 на соседнем заброшенном участке. Это не понравилось местной жительнице, и, не имея законных оснований, чтобы избавиться от нежелательного соседа, она решила самостоятельно разобраться с ним.

Женщина потребовала, чтобы мужчина убрал свои «Жигули», а получив отказ, вооружилась мясорубкой и разбила все стекла в автомобиле. Материальный ущерб от ее действий составил 8 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в полицию. Прибывшие на место происшествия участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Балаклавскому району задержали злоумышленницу.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.