В центре Симферополя обрушилось здание филармонии

В старинном здании на на ул.Пушкина, 3, велась реконструкция. Квартал оцеплен полицией и МЧС, проводятся мероприятия по уточнению обстановки.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, произошло обрушение внутренней перегородки и межэтажного деревянного перекрытия между первым и вторым этажом двухэтажного здания. Предварительная площадь обрушения 35 кв.м, пострадавших нет.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверки по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Устанавливаются сведения о заказчике и исполнителе работ, выполненных объемах реконструкции, причиненном ущербе.

На реставрацию здания Крымской государственной филармонии по улице Пушкина, 3, в Симферополе выделено 74 миллиона рублей. В распоряжении главы Республики Крым, опубликованном на официальном портале правительства, говорится, что единственным подрядчиком по госконтракту на «выполнение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание Симферопольской городской Думы и управы» (Филармония) по адресу: Симферополь, ул.Пушкина, 3» (реставрационные работы)» определено ООО «РемМастер». Работы должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.

Справка

Одно из главных исторических зданий Симферополя — Крымская государственная филармония. 150-летнее здание на ул.Пушкина — памятник архитектуры республиканского значения. Когда-то здесь располагались городская Дума и Управа, а филармония — с 30-х годов 20 века.

Капитальный ремонт здания не проводили минимум полвека. Научно-проектную документацию для реставрации объекта начали разрабатывать в 2016 году. По словам генерального директора Крымской филармонии Олеси Костенко, заказчиком и распорядителем бюджетных средств являлся Комитет по культурному наследию. По проекту должен быть полностью воссоздан первоначальный внешний вид здания.

Реконструкцию планировали начать в 2018 году, а завершить в 2020-м.