Транспортная революция уже идет

Департамент транспорта разработал и собирается утвердить «Документ планирования регулярных перевозок на 2021-2026 годы». В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу, а до этого он обсуждался в рамках межведомственной рабочей группы. Том увесистый, и его содержание затрагивает интересы каждого жителя Севастополя. Ведь все мы — или пассажиры общественного транспорта, или водители, или пешеходы.

Что сейчас

В процессе подготовки документа эксперты выяснили, что городской парк автобусов и троллейбусов насчитывает 1009 единиц (267 троллейбусов и 742 автобуса), а также есть семь единиц водного транспорта (два парома и пять катеров). Перевозка пассажиров на автобусных маршрутах, обслуживаемых Севэлектроавто­трансом, практически полностью осуществляется подвижным составом большой вместимости (более 95%), на маршрутах коммерческих перевозчиков — транспортными средствами средней (49,4%) и малой вместимости (50,6%).

Коэффициент выпуска троллейбусов на линию около 0,5 (134 единиц техники или половина от существующего парка), при этом 26% троллейбусов подлежат списанию или капитальному ремонту.

Переправа через Севастопольскую бухту осуществляется паромами и катерами, состояние которых оценивается как «предельно изношенные».

Исправной системой кондиционирования воздуха оборудованы менее 10% подвижного состава всех перевозчиков. Только 30% транспорта приспособлено для маломобильных групп населения. Маршрутная сеть имеет высокий уровень дублирования.

В границах Севастополя действуют лишь две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (на Камышовском шоссе и на ул.Шабалина). Этих мощностей не хватает для обеспечения потребностей 265 единиц транспорта, работающего на газомоторном топливе.

Зафиксировано недостаточное развитие контактной сети троллейбуса.

Остановок нет

Пешеходная доступность остановок не соответствует региональным нормативам — 7 минут или 400 метров. Около семи процентов населения Севастополя вообще находятся вне зоны пешеходной доступности (и это без учета проживающих в садовых товариществах). Нарушаются и требования к расстояниям между остановками. Ближайшие остановки к некоторым медицинским учреждениям находятся на расстоянии, превышающем значения, установленные нормативами. Часть поликлиник также расположена достаточно далеко от остановок общественного транспорта.

Оборудование остановочных павильонов не соответствует даже элементарным требованиям. В частности, на 80% остановочных пунктов отсутствует освещение, 83% остановочных павильонов не имеют указателей наименования остановочного пункта и расписаний движения маршрутов. Около половины — не оборудованы павильонами, скамьями и урнами.

Нет проездных, но есть наличка

Выявлены недостатки в тарифной политике. А именно, возможность оплаты проезда ученических и студенческих карт обеспечена лишь в троллейбусах. На рынке транспортных услуг существуют платежи за наличный расчет, которые не учитываются в отчетной документации. Нет месячных проездных. Цены на катера и паром недостаточно вписываются в понятие «ценовая доступность». Не соблюдается график выпуска подвижного состава на линию.

Согласно данным системы электронного отслеживания, доля фактически выполненных рейсов автобусов ГУП «Севэлектроавтотранс» в среднем составляет 80% плана, а на маршрутах коммерческих перевозчиков данный показатель превышает 100%. Это, как сказано в документе, «указывает на недобросовестную конкуренцию на маршрутах». По мнению экспертов, из-за выпуска коммерческими перевозчиками большего количества транспортных средств и выполнения количества рейсов сверх установленного договорами государственный перевозчик вынужден снижать выпуск подвижного состава.

Как будут решать транспортные проблемы

Общий объем финансирования на усовершенствование транспортной инфраструктуры Севастополя — 9,64 млрд рублей. На что его потратят?

К 2022 году в структуре департамента транспорта создадут новое подразделение — «Единая диспетчерская служба». Она будет наделена полномочиями по контролю за осуществлением регулярных перевозок по всем городским маршрутам.

Проведут мероприятия по совершенствованию системы сбора и оплаты проезда. Продолжится внедрение оплаты проезда на основе карт ЕГКС. В итоге картами должны оплачиваться все поездки.

Обеспечат проезд по льготным проездным билетам (в том числе билетам учащегося). Внедрят использование тарифных планов, дающих возможность делать неограниченное количество пересадок в течение ограниченного времени — 60 минут. Введут единый проездной месячный абонемент для поездок на всех видах общественного транспорта без ограничения в течение месяца. Для контроля оплаты за проезд весь подвижной состав оборудуют видеонаблюдением.

Существующие остановки приведут к нормативному состоянию. Для этого обеспечат доступность для маломобильной группы населения, установят освещение, скамейки и урны, разместят информационные таблички с указанием названия остановки. Обещано обустройство 23 новых остановок, в основном это район Камышовой бухты.

К 2024 году будет осуществлена разработка новой маршрутной сети, обеспечивающей снижение уровня дублирования ряда маршрутов, и оптимизированы маршруты с низким спросом на перевозки. И эта работа уже начата с многострадальных 120-го и пятого маршрутов.

Также планируется обновление транспортного парка. В данный момент уже приобретено пять катеров, поставка которых планируется в течение 2021 года, говорится в документе. Кроме того, закуплен новый паром: в настоящее время он готовится к началу эксплуатации на новом маршруте Северная – Южная. Тут стоит напомнить о грядущей реконструкции Артбухты, откуда паром, вероятнее всего, уберут, чтобы он не мешал.

Автобусов станет меньше, а вместимость их станет больше. К 2026 году «топиков» должно остаться лишь 10% от нынешнего количества. Все транспортные средства общего пользования оборудуют аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Что получим

Целью реновации городской транспортной системы является повышение качества транспортного обслуживания населения и снижение негативного влияния транспорта общего пользования на окружающую среду и здоровье людей, говорится в документе.

Реализация его мероприятий к 2027 году должна обеспечить увеличение доли населения, проживающего в пределах пешеходной доступности от остановочных пунктов; доступность общественного транспорта для маломобильных групп населения; экономию затрат времени пассажиров на поездки; снижение пробега подвижного состава и нагрузки на улично-дорожную сеть.