На пляже «Омега» автомобиль сбил двух человек

Водитель скрылся с места ДТП, пострадавшие доставлены в больницу.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, 6 августа около полуночи на ул.Пляж «Омега», в районе дома №3 неустановленный водитель, управляя автомобилем ДЭУ «Нексия» светлого цвета и черным задним бампером, государственный регистрационный номер которого неизвестен, совершил наезд на двух пешеходов.

В результате ДТП в городскую больницу были доставлены оба пострадавших.

Госавтоинспекция ищет возможных свидетелей и очевидцев ДТП. Их просят позвонить по телефонам дежурной части: 73-84-00, 73-84-01 или группы розыска — 73-84-28.