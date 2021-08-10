Готовят техническую документацию для опреснительной установки в Ялте

Решение о строительстве установки было принято из-за того, что в Ялте, как и в некоторых других регионах Крыма, из-за засухи возник дефицит воды.

«По Ялте решение принято. Там идет обоснование и подготовка технико-экономической документации», — сказал С.Аксенов.

Он отметил, что также планируется строительство накопительного водохранилища на 8 млн кубометров для Алушты, для Симферополя — на 15 млн кубометров. Продолжается исследование воды под Азовским морем.

По его словам, ситуация с водоснабжением в Крыму стабилизировалась.

«Думаю, что больше у нас проблем не будет, даже если погода будет вытворять такое же, и осадков не будет», — уверен С.Аксенов.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получал воду по графику, полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле в Крыму прошли сильные ливни — в ряде территорий за сутки выпали двух-трехмесячные нормы осадков.