Выставка про Франца Рубо открылась около здания Панорамы

Выставка, подготовленная сотрудниками Музея обороны Севастополя, состоит из нескольких стендов с рассказом про жизнь художника в России и во Франции, о написанных им панорамах, в том числе обороны Севастополя и Бородинской битвы, а также про историю севастопольского полотна, пострадавшего в годы Великой Отечественной войны и возрожденного через несколько лет советскими художниками.

Расположена экспозиция у входа в здание панорамы на верхней площадке построенного одновременно с ним Исторического бульвара, реконструкция которого была начата несколько лет назад и не завершена в срок из-за неудовлетворительного проекта и недобросовестного подрядчика.

«На пятачке, прилегающем к Панораме, работники музея своими силами засыпали траншеи, восстановили плитку. Трудились все вне зависимости от того, технический ли работник, хранитель, экскурсовод, выходили по выходным дням», — рассказал ТАСС директор музея Александр Барков.

Он уточнил, что специально подготовленные и сверстанные стенды установлены под новым навесом, для кассы и магазина сувениров вместо будок-бытовок установлены новые павильоны, появились шатры, дающие тень для посетителей. Кроме того, стало возможным открыть смотровую площадку за зданием панорамы.

О Панораме

К 50-летию первой обороны города была создана панорама, размещенная в отдельном здании. В основе сюжета полотна, написанного Ф.Рубо, день отражения защитниками Севастополя штурма Малахова кургана и Корабельной стороны 6 (18) июня 1855 года. Почти 40 лет оно экспонировалось в специально построенном здании на Историческом бульваре, экскурсии проводились даже во время второй обороны — боев за город в ‪1941-1942‬ годах. Но 25 июня 1942 года во время налета фашистской авиации и артиллерийского обстрела здание панорамы загорелось. Для спасения полотна его пришлось разрезать на части, но все равно сохранить удалось лишь две трети картины — 86 фрагментов. Их вывезли в Новороссийск, а потом переправили в Москву.

Здание Панорамы находится на Историческом бульваре, где расположены несколько мемориалов и памятных объектов, связанных с первой обороной Севастополя. Реконструкция мемориального комплекса памятников обороны Севастополя ‪1854-1855‬ годов «Исторический бульвар» началась в 2018 году. Предполагалось, что в ходе реконструкции должны быть отремонтированы и восстановлены орудийные батареи Четвертого бастиона, превращена в музей подземно-минная галерея, расширены выставочные площади, воссозданы малые архитектурные формы, отремонтирована вся инфраструктура мемориального комплекса.

Последний раз реконструкция Исторического бульвара проводилась около 70 лет назад.