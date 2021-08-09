В лагере «Ласпи» новые проверки

В этот раз прокуратура и департамент образования Севастополя выясняют, соответствует ли действительности жалоба матери, что ее сына в лагере унижали и били.

Прокуратура Севастополя начала проверку информации о применении физических методов воздействия к ребенку со стороны вожатых детского оздоровительного лагеря. Мама мальчика пожаловалась в социальных сетях о применении к ее сыну, отдыхавшему в «Ласпи», физической силы. Прокуратура проверяет эту информацию «о некорректном поведении персонала», сообщила пресс-служба ведомства.

О том, что департамент образования проводит свое расследование, сообщил первый зам руководителя департамента Максим Кривонос. Мама мальчика утверждает, что один из вожатых применял к ребенку физическую силу, оставлял одного в темной комнате, унижал в присутствии всего отряда.

«Будут опрошены, безусловно, все вожатые. Ситуация находится под контролем. Мы хотим провести объективное всестороннее расследование. Уполномоченный по правам ребенка связывается с родителями мальчика. Совместно с правоохранительными органами, уполномоченным, психологами максимально будет проведена проверка», — отметил М.Кривонос.

По его словам, специалисты уже изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают детей.

Замдиректора профильного ведомства также добавил, что в ходе проверки будет дана всесторонняя оценка организации работы детского лагеря в части обеспечения безопасности отдыхающих.

Неделей раньше в лагере «Ласпи» велись проверки по поводу сообщений о массовом заболевании коронавирусом отдыхающих там детей. Пресс-служба правительства города утверждала, что заболеваемость не массовая.