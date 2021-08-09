Ухудшение ситуации с ковидом объяснили ростом охвата тестирования

Эпидемическая ситуация по ковиду в Севастополе ухудшилась вследствие увеличения выявляемости инфицированных. Такое объяснение 9 августа на аппаратном совещании в правительстве города представил заместитель губернатора Александр Кулагин.

По его информации, за неделю covid-19 заболели 1356 человек, что в 1,16 раза больше, чем за прошлую неделю.

Как пояснил губернатор Михаил Развожаев, «люди вызывают на дом, мы тестируем и обнаруживаем коронавирус». На это А.Кулагин добавил, что показатели также ухудшаются из-за тестирования детей перед заездом в лагеря, а также тестирования медперсонала. Суточный темп прироста составляет 0,97 против 0,79 неделей ранее, недельный — 0,89 против 0,82. Также отмечен рост коэффициента распространения до 1,2 (неделей ранее он был 0,95).

— Свободный коечный фонд составляет 11% (106 коек), из 972 коек заняты на сегодня 865. В отделении интенсивной терапии — 64 пациента, на ИВЛ — 4. В стационарах — 331 человек в возрасте старше 65 лет, число выявленных за неделю внебольничных пневмоний составило 333 случая, — доложил А.Кулагин.

Напомним, что уже на протяжении трех дней ежедневный показатель заболевших ковидом в Севастополе превышает 200 человек. Так, по состоянию на утро 9 августа, за сутки заболели 215 человек, умерли шестеро в возрасте от 43 до 79 лет.

Всего новой коронавирусной инфекцией заболели 22482 человека, выздоровели 19346 человек, 908 умерли.