Школы и детские сады готовят к учебному году

К предстоящему началу учебного года планируется подготовить 174 объекта образования. Такую информацию 9 августа на аппаратном совещании озвучила директор департамента образования Севастополя Елена Богомолова.

По ее словам, эта цифра включает 77 дошкольных организаций, 70 — общеобразовательных, 8 — профессиональных образовательных, 18 — организаций дополнительного образования и одну — дополнительного профессионального образования. Мероприятия по приемке их готовности должны быть завершены не позднее 20 августа.

— В 2021 году на реализацию мероприятий, подведомственных учреждений было предусмотрено финансирование в размере 1,35 млрд рублей, из них 183 млн рублей передано департаменту капитального строительства, — сообщила Е.Богомолова.

По ее словам, в настоящее время ведется комплексный капитальный ремонт по федеральной субсидии СОШ №3 и Политехнического лицея.

В четвертом квартале 2021 года планируется завершить ремонты трех объектов ФЦП: детского сада на 480 мест на ул.Горпищенко (строительная готовность 65%), детского сада на ул.Шевченко на 260 мест (строительная готовность 95%) и общеобразовательной школы в бухте Казачья на 704 места (строительная готовность 55%).

Е.Богомолова также ответила на вопрос о ситуации по школе №36 в селе Хмельницком, ее нынешнее техническое состояние не позволяет обучать там детей. По словам директора департамента, четыре класса временно переводятся в школу №17 на Сахарной Головке, еще четыре — в школу №59 в селе Терновка. Вопросы транспортной доставки детей к месту учебы решены.

Кроме того, начаты ремонтные работы в школе в селе Орлиное, пострадавшей от ливней. К началу учебного года планируется закончить ремонт пищеблока, а спортзал будут доделывать в сентябре.