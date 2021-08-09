Спасали на скалах и на море

В выходные дни сотрудники Центра гражданской защиты Севастополя несколько раз выезжали на поисково-спасательные работы

В субботу, 7 августа в 17.30 на пульт оперативного дежурного центра поступило сообщение, что две женщины застряли на скале в Чернореченском каньоне Балаклавского района.

Поиск был организован совместно со специализированным отрядом МЧС ГУ России по Севастополю. Спасатели нашли пострадавших и эвакуировали их из труднодоступного места. Медицинская помощь не потребовалась. Работы были завершены в 3.18.

В этот же день в 19.17 поступило сообщение о мужчине, застрявшему на маршруте виа-феррата «Ильяс-кая» Большой севастопольской тропы.

Два спасателя поднялись к пострадавшему, оказали ему первую помощь и эвакуировали при помощи альпинистского снаряжения в безопасное место. Работы были завершены в 23.44.

В воскресенье, 8 августа в 14.30 помощь потребовалась группе людей на надувных досках в районе мыса Айя. Их ветром уносило в открытое море.

Их эвакуировали катером в безопасное место. Работы были завершены в 15.59.