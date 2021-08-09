Сотрудник Госавтоинспекции сбил ребенка в Балаклаве

Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД на мотоцикле сбил шестилетнюю девочку на Таврической набережной, когда она перебегала дорогу в неположенном месте.

По данному факту проводится проверка. Такую информацию сообщила ТАСС заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

«Инспектор дорожно-патрульной службы ДПС ГИБДД УМВД России по Севастополю, передвигаясь на патрульном мотоцикле по улице Таврическая набережная, в районе дома №3 совершил наезд на шестилетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте», — говорится в сообщении.

Ребенок получил травмы и был доставлен в детскую городскую больницу.