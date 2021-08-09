Со скандалом об унижении воспитателем ребенка в лагере «Ласпи» разбираются

О случае непедагогического поведения вожатого по отношению к одному из детей в оздоровительном лагере «Ласпи» стало известно из поста, выложенного в соцсетях мамой пострадавшего.

Проблему, которой уже занялись представители прокуратуры, озвучили 9 августа на аппаратном совещании в правительстве города.

По словам замгубернатора Игоря Михеева, речь идет о случае, который был в предыдущую смену, проблема была запущена в эфир после того, как дети уже были дома.

— Встретились с мамой ребенка, с самим ребенком. Сегодня приехала управляющая организация в «Ласпи» для того, чтобы посмотреть камеры наблюдения. Я думаю, что в комплексе по итогам будем делать определенные выводы, — сообщил И.Михеев.

Он также сообщил, что в субботу посетил лагерь в присутствии уполномоченного по правам ребенка, представителей департамента образования и органов опеки.

С учетом проводимой проверки И.Михеев считает, что делать какие-либо выводы пока преждевременно, а правда всегда где-то посередине. Он пообещал, что после изучения всех материалов и переговоров с родителями детей из того же отряда, будут сделаны выводы.

— Надо максимально разобраться и потом посмотреть, как информация может быть, с учетом персональных данных, опубличена. Но надо сделать соответствующие выводы организационного характера, — распорядился губернатор Михаил Развожаев.

Между тем в Instagram опубликована объяснительная вожатого, которого обвиняют в издевательстве над ребенком. В ней он сообщает, что «ребенок вел себя плохо, вожатых не слушался, к дисциплине не приучен, выходя из себя и становясь неконтролируемым, отводился отдельно от отряда за руку, чтобы мог успокоиться».

Вожатый также отрицает применение к ребенку физического воздействия и использование оскорблений.