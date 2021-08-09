Просят туристов с животными не фотографироваться

Министерством курортов и туризма Крыма инициированы дополнительные межведомственные рейды по туристическим объектам с целью изъятия краснокнижных животных. Делается это в ответ на участившиеся жалобы в соцсетях на многочисленных фотографов, использующих диких животных как реквизит.

Выезды мониторинговых групп будут осуществляться в рамках мероприятий по контролю и надзору в сфере автомототуризма: проверка лицензий у организаторов джип-туров и проверка переоборудования туристических джипов. Первые проверки Минтуризма обещает уже на этой неделе. В администрации курортных городов уже направлены запросы с целью определения готовности временного содержания краснокнижных животных и количества выявленных незаконных фотоуслуг.

Туристов и жителей Крыма просят не пользоваться подобными услугами и сообщать о случаях предоставления фотоуслуг с животными на «горячую линию» — 8 (800) 511-80-18 либо направлять фотовидео фиксацию данных инцидентов в аккаунты министерства в соцсетях.