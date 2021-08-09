Опасный берег обследуют с помощью беспилотников

Сотрудники МЧС производят мониторинг обстановки на обвалоопасных участках побережья под Севастополем. Оценить ситуацию во всей полноте и в короткий срок обследовать масштабные территории специалистам помогают беспилотные авиационные системы чрезвычайного ведомства.

В каждом рейде участвуют от одного до трех беспилотников. Выполняя облет местности вдоль береговой линии, аппараты типа Phantom и Inspire фиксируют особенности рельефа, производят фото- и видеофиксацию обрывистых склонов, подверженных выраженной эрозии.

Особое внимание уделено берегам на территории Качинского муниципального округа. Здешняя слоистая почва — песок и глина — сама по себе довольно рыхлая, вдобавок берег размывают осадки и подземные воды.

В июле 2021 года в районе села Орловка с высоты шесть метров обвалилось около 30 метров берега. К счастью, не пострадали ни люди, ни строения. Однако Севастополь помнит и печальные примеры. Летом 2018 года в районе мыса Толстый обрушившийся грунт увлек за собой постройки. А в 2005-м оползень накрыл пляж на Каче с отдыхающими, под завалом оказались 15 человек, погибла девушка.

Собранные данные о состоянии обвалоопасных берегов направляются в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Севастополю для анализа, сообщили в пресс-службе ведомства.