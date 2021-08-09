Динамика вакцинации снизилась

Об этом 9 августа на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов.

— На сегодня, первым компонентом привито 122 тысячи человек, вторым — 106 тысяч. Доля лиц старше 60+ составляет 39,9%, — сообщил он. В.Денисов также напомнил, что в городе работают 26 пунктов вакцинации, остаток вакцины составляет 19 тыс доз.

По информации губернатора Михаила Развожаева, растет число тех, кто не приходит на получение второго компонента вакцины. Их доля за последнее время выросла с одного процента до пяти, превратившись из погрешности в тенденцию.

— Но приезжают и из других регионов и просят завершить вакцинацию вторым компонентом, — добавил В.Денисов, отметив, что доля туристов невелика.

На это губернатор поручил в преддверии 1 сентября провести дополнительную работу с педагогами и другими бюджетниками.