Женщины не смогли подняться с «Яшмового»

Спасатели Центра гражданской защиты Севастополя 4 и 5 августа эвакуировали пляжниц, которые не смогли преодолеть подъем в 800 ступеней.

Первые спасательные работы начались в среду, 4 августа после сигнала на пульт оперативного дежурного в 16.21. Помощь понадобилась девушке, которая не смогла самостоятельно подняться по лестнице, ведущей от пляжа «Яшмовый».

Четыре спасателя нашли пострадавшую и эвакуировали ее из труднодоступного места на носилках. Работы были завершены в 17.32.

Аналогичное сообщение поступило дежурному на следующий день в 13.27. Судя по информации, опубликованной пресс-службой Центра гражданской защиты Севастополя, вторая пострадавшая была постарше и происшествие было серьезней. Женщина также не смогла самостоятельно подняться по лестнице, ведущей от пляжа «Яшмовый». В этот раз спасатели эвакуировали пострадавшую катером и передали бригаде скорой помощи в 15.10.

В работах было задействовано семь человек личного состава, автомобиль и плавсредство.

Спасатели ГКУ ЦГЗ Севастополя работают круглосуточно. В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь в центр по телефонам: 112, 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21.

Справка

Пляж «Яшмовый» — галечный пляж близ мыса Фиолент отличается чистой водой и живописными пейзажами. К пляжу ведет лестница из 800 ступеней от Георгиевского монастыря, обустроенная в конце 19 века.