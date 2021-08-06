Вернут деньги за газовую трубу до участка

Владельцы домовладений, заключившие соглашения о подключении газа по старым правилам, смогут вернуть средства в рамках социальной газификации, если этот договор был заключен после 21 апреля 2021 года.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании в Севастополе 6 августа.

«Акцентируем внимание на том, что нормативная база выйдет только в августе, но все договора, которые были заключены с 21 апреля по старым правилам, — по ним по заявке гражданина, владельца жилого дома могут быть возвращены средства, <…> которые были уплачены. Это тоже должно войти в объемы финансирования», — цитирует ТАСС А.Новака.

Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин ранее поручил до конца 2022 года подключить домовладения в населенных пунктах, куда уже заведен газ. В послании парламенту 21 апреля глава государства заявил, что считает недопустимым, чтобы россияне платили за подключение домовладений к газовым сетям, и поручил Правительству РФ и регионам разработать соответствующий план газификации субъектов, поддержав таким образом инициативу «Единой России».

А.Новак ранее сообщал, что кабмин планирует подготовить законопроект, который предусматривал бы бесплатное подключение домовладений к газу. Это будет возможно, если в населенном пункте уже был проведен трубопровод. Но внутри участка собственнику нужно самостоятельно обеспечить подключение к газу.