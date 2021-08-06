Суперкубок крымского футбольного чемпионата пройдет в Севастополе

Жеребьевка нового сезона первенства Крымского футбольного союза состоялась в Симферополе. По ее итогам был определен календарь чемпионата, а также дата проведения матча за Суперкубок КФС.

«Крымтеплица» снялась, «Фаворит-ВД Кафа» переименовался и переехал

В межсезонье произошел ряд изменений в составе участников Премьер-лиги КФС. «Крымтеплица» из Молодежного отказалась от участия в турнире, а ее место согласился занять феодосийский «Фаворит-ВД Кафа», который по итогам прошлого сезона занял последнее место и должен был вылететь из Премьер-лиги.

Кандидатуру феодосийского клуба поддержало большинство членов Президиума КФС, но «Фаворит-ВД Кафа» все равно не выступит в первенстве. Новые владельцы клуба переименовали его и сменили место прописки. Теперь в Премьер-лиге КФС будет играть алуштинский «Алустон-ЮБК», который будет принимать соперников на стадионе Федерального тренировочного центра «Крымский».

«Симферополь» и «Гвардеец» за семь дней сыграют дважды

Новый сезон откроет матч за Суперкубок КФС, в котором встретятся чемпион премьер-лиги КФС «Симферополь» и обладатель Кубка КФС «Гвардеец» из Скворцово. В прошлом сезоне команды встречались четыре раз. «Моряки» одержали две победы (4:1 и 1:0), одна игра завершилась вничью (2:2), скворцовская команда победила один раз (2:0). Учитывая эту статистику, неудивительно, что официальные букмекерские конторы России котируют фаворитом поединка за Суперкубок именно «Симферополь», на победу которого дается вероятность около 70%.

Матч за трофей состоится в субботу, 14 августа, в Севастополе на поле СОК «Севастополь», хотя изначально предполагалось, что игру примет Симферополь.

Что касается первенства Премьер-лиги, то первый тур пройдет 21 и 22 августа. В субботу, спустя неделю после Суперкубка, вновь встретятся серебряный призер и чемпион. В этот раз «Гвардеец» примет «Симферополь» в родных стенах.

21 августа также сыграют «Кызылташ» и «Океан», а 22 августа встретятся «ТСК-Таврия» и «Алустон-ЮБК», а также «Евпатория» и ялтинский «Рубин».

«Симферополь» в прошлом сезоне финишировал первым с отрывом от «Гвардейца» с огромным запасом в 17 очков, поэтому, если скачать приложение 1хСтавка (https://betonmobile.ru/mobilnoe-prilozhenie-1xstavka), можно увидеть, что фаворитом предстоящего первенства Премьер-лиги КФС являются именно «моряки», на второй подряд триумф которых дается вероятность 70%.