Схему проезда Ялтинского кольца меняют с 7 августа

Департамент транспорта Севастополя разместил информацию, что с 7 августа 2021 года прекращается движение по Ялтинскому кольцу. Транспорт запустят по временном объезду.

Действовать ограничение будет до 2023 года.

До этого срока подрядчик — АО «ВАД» на месте Ялтинского кольца построит транспортную развязку в двух уровнях с элементом кольцевого пересечения и, вероятно весь восьмой этап. Такой вывод напрашивается по итогам недавнего визита в Севастополь вице-премьера Марата Хуснуллина. Он настоятельно рекомендовал последний этап «Тавриды» сдать в 2022 году.

Менять схему движения на Ялтинском кольце собирались с 25 июля. Но подрядчик к этому сроку не успел выполнить подготовительные работы.

Трасса «Таврида» — автомобильная дорога «Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь». Стройка была разбита на восемь этапов. Первые семь — от Керчи до Мекензиевых гор под Севастополем сдали в 2020 году. А последний — восьмой — до Ялтинского кольца — сначала обещали сдать в 2021-м году, потом в 2023-м.

Длина «Тавриды» по Республике Крым (1-6-й участки) — 237,5 км. По территории Севастополя проходит седьмой участок в 13,2 км — от с.Верхнесадовое через Мекензиевы горы до «президентской дороги». Восьмой участок длинной 15,7 км должен закончиться у Ялтинского кольца: «президентскую дорогу», заложенную в 80-е годы прошлого века при генсеке Горбачеве и достроенную в начале 2000-х при президенте Кучме, расширят до четырех полос.